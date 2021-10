SAS-sjefen seier selskapet kjempar for å overleve

innenriks

– SAS kjempar for å overleve. Når eg ser korleis marknaden er no, korleis kundane våre endrar seg og storleiken på gjelda vår, så er det heilt klart at vi er nøydde til å gjere tinga markant annleis, seier SAS-sjef Anko Van der Werff til danske Finans.dk.

Det er E24 som siterer den danske avisa, der van der Werff fortel at selskapet har ei rekkje problem som følgje av koronapandemien.

Flyselskapet hadde ved utgangen av første halvår ei gjeld på rundt 27 milliardar svenske kroner.

– Det krev forståing og vilje hos alle, og forhandlingane har eit formål. SAS skal vere konkurransedyktig, slik at vi kan overleve, vekse og dermed skape jobbar. Eg ønskjer å gjere dette med fagforeiningane, men det trengst to til å danse tango, seier van der Werff til nettstaden.

Måndag formiddag fall aksjekursen til SAS 9,6 prosent på Stockholmsbørsen, medan kursen i Oslo sokk 9,1 prosent.

