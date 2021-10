Støre til Financial Times: – Å stoppe oljeboringa vil bety slutten for det grøne skiftet

innenriks

Det er i eit intervju med den britiske avisa Financial Times at Støre seier at viss Noreg – som er den største leverandøren av gass til Europa etter Russland – skulle leggje ned oljeverksemda på norsk sokkel i løpet av kort tid, så vil det bety at heile det europeiske kontinentet vil komme til å slite med å nå klimamåla sine.

– Viss vi skulle gå frå ein dag til neste med å leggje ned produksjonen på norsk sokkel, så trur eg det ville setje ein stoppar for den industrielle overgangen som ein treng for å lykkast med å nå nullutsleppsmålet, seier Støre.

– Vi skal utvikle oss mot ein overgang, ikkje leggje ned, seier han.

Støre innrømmer at det er eit paradoks at Noreg, som er Vest-Europas største oljeprodusent, også bruker betydelege midlar på investering i grøn teknologi som elbilar, karbonfangst- og lagring og vindkraft til sjøs.

– Det er eit paradoks, men ikkje eit norsk, men eit globalt paradoks sidan verda legg bak seg fleire hundreår med produksjon av fossilt brensel.

Han understrekar samtidig i intervjuet at Noreg skal klare klimamåla sine og klimaforpliktingane sine, og at dette vil vere viktig ikkje berre for Noreg, men også for det grøne skiftet i Europa, India og Asia.

Støre slår òg fast at Oljefondet er politisk, men drive av profesjonelle aktørar som har som mål å få mykje igjen med akseptabel risiko.

– Oljefondet er eigedommen til det norske folket, og det er opp til regjeringa og Stortinget å setje rammene for fondet, noko som etter mitt syn gjer fondet til eit politisk verktøy, meiner Støre.

(©NPK)