«Hybridkontoret» spreier seg i næringslivet etter gjenopninga

innenriks

Både DNB, Schibsted, Telenor og Equinor er blant fleire verksemder som har innført såkalla hybride arbeidsplassar, skriv NRK.

Ei undersøking som Telenor har gjort blant sine tilsette, viser at medarbeidarane ønskjer å jobbe to dagar heime eller frå andre stader. Også i nasjonale undersøkingar, mellom anna ei frå Oslomet, har folk uttrykt at dei vil halde fram med å jobbe heimefrå etter pandemien.

Telenor kallar den nye arbeidsordninga for SmidigDag.

– Vi byggjer på dei beste erfaringane frå heimekontortilværet under pandemien, og har lagt til rette for høg grad av fleksibilitet, seier HR-direktør Anne Flagstad i Telenor til rikskringkastaren.

Statens arbeidsmiljøinstitutt følgjer spent med på utviklinga, og understrekar at heimekontor ikkje er udelt positivt.

– Faren er at jobb og fritid sklir for mykje saman. Det er lett å setje seg ned ved PC-en og halde fram med å jobbe om kvelden. Dette kan få alvorlege konsekvensar på sikt med utbrende medarbeidarar. Den fleksibiliteten som mange set pris på når det gjeld heimekontor, kan slå tilbake og bli ei stor utfordring, seier direktør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt til NRK.

(©NPK)