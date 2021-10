FHI-tilsette bad forskar endre på konklusjon i barnesmitte-rapport

innenriks

Ein FHI-forskar og fire andre tilsette i FHI hadde underteikna e-posten.

– Han ønskte ei endring i ei setning i konklusjonen, der vi seier at på bakgrunn av funna våre, der vi ser at barn blir smitta like lett som vaksne, må ein ta omsyn til barn når ein planlegg smitteregulerande tiltak, seier Nina Langeland, forskar ved Universitetet i Bergen, til VG.

I e-posten blir ho oppmoda om å revidere denne setninga, fordi «formuleringen nå brukes som argument for skolestenging og strengere smitteverntiltak i skolene».

– I forskingsverda er det nesten uhøyrt. Ein kan diskutere funna offentleg i tidsskrift, og det skjedde òg her, men å be oss stryke noko er første gong for meg, seier ho til NRK.

Langeland svarte med å forsvare konklusjonen, og artikkelen, som var fagfellevurdert, vart i mars publisert i Lancet Europe, eitt av dei mest anerkjende medisinske tidsskrifta.

Ho konstaterer at det seinare viste seg at åtvaringa i artikkelen var korrekt. FHI-direktør Camilla Stoltenberg ringde henne òg og beklaga e-posten.

– Eg kan forsikre om at FHI verken ønsker eller kan styre andres forsking. Det ville vere i strid med FHIs grunnleggjande haldning til sjølvstendet til forskinga, skriv Stoltenberg i ein kommentar til VG.

Langeland var elles ein av medlemmene i koronakommisjonen som i april i år leverte ein rapport om korleis styresmaktene handterte pandemien i 2020.

