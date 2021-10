Høgre med protestbrev til EU om Arktis

innenriks

– Heilt kunnskapslaust om den norske delen av Arktis.

Det er skildringa Thorheim bruker om EU-kommisjonens krav om stans i utvinninga av kol, olje og gass i Arktis og tilgrensande regionar. EU-kommisjonen fremjar kravet i ein ny plan for Arktis som vart lagt fram førre veke.

No vil Thorheim sende brev til kommisjonspresident Ursula von der Leyen for å ta til motmæle.

– Vi har ei stor energikrise, påpeikar stortingspolitikaren.

– Om vi då skulle ha stoppa gassen frå Barentshavet, så ville det ha forverra situasjonen endå meir for europearar, seier han.

Gassleveransar frå nord

I brevet påpeikar Thorheim at Noreg vinn ut gass frå botnen av isfrie farvatn i Barentshavet.

«Det går mange skip med naturgass (LNG) ut fra Hammerfest. Hver skipslast gir over 55.000 europeiske husstander energi til å varme boligen sin og lage middag over et helt år», skriv han.

Brevet er enno ikkje send, men NTB har fått lese manuset. Thorheim fortel at han planlegg å sende brevet på norsk, saman med eit samandrag på engelsk.

Ein hovudbodskap er at Europa treng norsk gass for å løyse energikrisa.

«Bortfall av naturgass fra den norske delen av Arktis, slik EU-dokumentet foreslår, vil forverre en allerede akutt situasjon for mange europeere», skriv han.

Kommisjonen viser til Paris-mål

I grunngivinga frå kommisjonen blir det fastslått at dersom klimamåla frå Parisavtalen skal nåast, så må kol, olje og gass bli liggjande under bakken – også i dei arktiske områda.

For å oppnå dette skal kommisjonen samarbeide med partnarar for ei multilateral juridisk plikt til ikkje å tillate noka vidare utvikling av hydrokarbonreservar i Arktis eller tilgrensa regionar, og til ikkje å kjøpe slike hydrokarbonar dersom dei skulle produserast, skriv EU-kommisjonen i planen.

Eit første steg kan ifølgje kommisjonen vere å byggje vidare på moratorium som allereie er innførte i delar av Arktis i USA, i Canada og på Grønland.

Mangfaldig Arktis

Noko av det som får Thorheim til å reagere, er at EU-kommisjonen ikkje differensierer mellom ulike delar av Arktis – og heller ikkje definerer tydeleg korleis Arktis skal avgrensast geografisk.

Han viser til at Noreg har eit heilt anna forvaltningsregime enn til dømes Russland, og at norske farvatn er påverka av Golfstraumen og derfor isfrie langt nord.

– Frå norsk side må vi forklare desse samanhengane. Det er derfor eg sender dette brevet, seier Thorheim, som sjølv er frå Bodø i Nordland.

Kritiserer svaret til regjeringa

Thorheim ber òg regjeringa komme på banen og blankt avvise kravet frå kommisjonen.

Han reagerer spesielt på det han kallar eit «ullent» svar frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på eit skriftleg spørsmål frå SVs Lars Haltbrekken, som for sin del har utfordra regjeringa til å støtte kravet om oljestans i Arktis.

«Skulle det komme en konkret forespørseø fra EU, vil vi ta stilling til den og dens ordlyd når den måtte foreligge», skriv Persen i svaret.

Thorheim meiner statsråden burde uttalt seg tydelegare.

– Det er veldig spesielt når ei ny regjering ikkje står opp for grunnleggjande nasjonale interesser i Nord-Noreg og nordområda, seier han.

