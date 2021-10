Huitfeldt vil forsterke banda i nord

innenriks

– Barentssamarbeidet er Noregs viktigaste fredsprosjekt, slo Huitfeldt fast då ho tysdag innleidde toppmøtet i Barentsrådet i Tromsø.

– Dette handlar om å vere gode naboar, seier ho.

Ved sida av talarstolen står åtte flagg på rad og rekkje. I tillegg til Huitfeldt er utanriksministrane frå Russland og Finland til stades på møtet, og dessutan viseutanriksministrane frå Sverige og Island. Også representantar frå Danmark, EU, Sametinget og urfolk er til stades.

Dei to siste åra har Noreg hatt formannskapet i Barentsrådet. No har Finland teke over stafettpinnen.

