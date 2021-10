Jagland stemde SV etter Libya-bombinga

innenriks

– Eg reknar den norske støtta til aksjonen i Libya som det største utanrikspolitiske feiltrinnet sidan andre verdskrigen, skriv Jagland i den nye boka si, «År i fred og ufred», sitert i Dagsavisen. Boka blir lansert onsdag.

Noreg deltok i bombinga av Libya våren 2011. Tryggingsrådet godkjende opphavleg aksjonen for å verne sivilbefolkninga mot eit frykta folkemord. Men ein norsk granskingsrapport har seinare slått fast at det var openbert at andre allierte hadde regimeendring som mål.

Jagland skriv at han ikkje kunne stemme på eit parti som hadde gått inn i dette, og viser til at konsultasjonane med Stortinget i forkant gjekk føre seg på SMS. Han meiner det ville skapt opprør i Arbeidarpartiet om folk hadde skjønt kva det medførte.

– SV hadde gått med på bombinga, men trekte trass alt støtta då dei såg at aksjonen gjekk lenger enn FN-mandatet. Andre alternativ fanst ikkje.

Jagland var i 2013 generalsekretær i Europarådet og leiar av Nobelkomiteen.

