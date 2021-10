Kongsberg-sikta er tidlegare meld til politiet av Coop

innenriks

Coop stadfestar at den sikta har vorte meld til politiet tidlegare, men seier ikkje noko om når eller kvifor, skriv VG.

– Det er ei utfordring i sentrumsnære butikkar fleire stader at det er personar som fleire gonger og over tid oppfører seg truande, og som gjer at dei tilsette følar både ubehag og i mange tilfelle kjenner seg trua, seier kommunikasjonsdirektør Bjørn Friis i Coop Norge på generelt grunnlag til avisa.

Ein del av Kongsberg-angrepa gjekk føre seg i Coop Extra-butikken i byen. Her skaut Bråthen med pil og boge på fleire personar, før han slapp unna politiet og drap fleire med stikkvåpen.

