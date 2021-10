Noreg tek opp jernbane i EØS-komiteen denne veka

innenriks

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skriv til Stortinget at Noregs representant vil gjere EU merksam på regjeringsplattforma i møtet fredag, melder VG.

– Vi meiner anbod ikkje er rett verkemiddel for å tilby dei reisande eit godt jernbanetilbod. Det bør vere stor nasjonal fridom til å velje bort dette, skriv ho vidare.

EØS-komiteen, der Noreg, Island, Liechtenstein og EU er representerte, vedtok jernbanereglane på det førre møtet sitt i september.

Då hadde den borgarlege regjeringa tapt valet, men Støre-regjeringa hadde enno ikkje tiltredd. Det nyvalde raudgrøne stortingsfleirtalet beståande av Ap, Sp og SV bad Solberg-regjeringa utsetje komitébehandlinga, utan å nå fram.

Med vedtaket i EØS-komiteen vart EUs reglar for jernbane bindande for Noreg. Her heiter det mellom anna at togruter som hovudregel skal konkurranseutsetjast.

