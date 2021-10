Over halvparten bryr seg ikkje om terningkastet

innenriks

Ei undersøking Norstat har gjort for NRK viser nemleg at over halvparten, 53 prosent, meiner at terningkastet i ei melding har inga eller lita betydning når dei skal velje ein spesifikk film, TV-serie, bok eller type musikk.

Menn er endå mindre opptekne av kor mange auge det er på terningen enn kvinner, ifølgje undersøkinga.

Rune Håkonsen, ansvarleg for bokmeldingar og andre meldingar i NRK, meiner den menneskelege, personlege tilrådinga er mykje viktigare enn terningen. Han trur likevel ikkje terningkastet forsvinn med det første.

– Terningkastet er ikkje avgjerande for publikum. Det er meint som eit utgangspunkt for å skape engasjement og ta stilling til noko sjølv, seier han.

Det er heller ikkje noko nytt at meldarar og publikum er usamde. Både filmar, plater og TV-seriar som har fått dårlege terningkast, har gjerne enda opp som publikumsfavorittar.

Det var pressemann og filmskapar Arne Skouen som i 1952 starta med terningtrenden i VG, inspirert av utanlandske aviser. Han ønskte først og fremst å få karakterisert ein filmpremiere i ei kort, men konsis form, ifølgje NRK.

(©NPK)