Stovner-skytinga: Framleis ingen sikta eller arrestert

innenriks

Oslo-politiet opplyser i ei pressemelding tysdag formiddag at fornærma er avhøyrt av politiet.

– Han er utanfor livsfare, skriv dei.

Etterforskinga går føre seg for fullt med taktisk og teknisk etterforsking. Politiet seier at dei allereie har gjennomført mange avhøyr, og at dei vil halde fram med avhøyr av vitne utover dagen.

– Vi går gjennom informasjonen som er innhenta.

Politiet ønskjer å få tips frå dei som kan ha opplysningar eller som har gjort observasjonar. Dersom ein har tips, kan ein ta kontakt på telefon 22668338 eller på https://tips.politiet.no/web/.

Politiet vart varsla om hendinga i nærleiken av Stovner senter klokka 21.18 måndag kveld. Ein person vart skadd i skytinga. Den skadde blir karakterisert av politiet som ein «relativt ung mann».

