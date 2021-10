Studie: God tilgang på fastlegar gir betre nyføddhelse

innenriks

Fleire fastlegar reduserte talet på dødfødslar, gav høgare fødselsvekt og auka kvaliteten i helsetilbodet for gravide, konkluderer studien med ifølgje ei pressemelding frå FHI.

Formålet med studien var å avdekkje om det er slik at fleire fastlegar i kommunane gjer at helsa til innbyggjarane faktisk er betre.

Spørsmålet har vore vanskeleg å undersøkje i ein kontrollert studie, men moglegheita for eit såkalla naturleg eksperiment opna seg i 1992 då fastlegar som valde å jobbe i nokre få utvalde kommunar fekk ein årleg reduksjon i studiet på 10 prosent. Frå 1997 auka talet på fastlegar i desse utvalde kommunane betydeleg meir enn i resten av landet.

Forskarane samanlikna forskjellane i fødselsutfall før og etter auken i legedekking, med fødselsutfall i kontrollkommunar der dette insentivet ikkje var på plass.

– Vi fann ein reduksjon i dødfødslar og ein auke i fødselsvekt i kommunar med høgare legetettleik. Ytterlegare analysar i andre data gav oss meir informasjon. Dei viste at ein auke i talet på fastlegar i kommunen var assosiert med fleire svangerskapskontrollar, og at legen fekk høve til å bruke lengre tid på kvar kontroll, seier Jonas Minet Kinge, seniorforskar ved Senter for fruktbarheit og helse.

Ifølgje Legeforeininga er fastlegane overarbeidde, rekrutteringa vanskeleg og mangelen på fastlegar har aldri vore større. Heile 85 prosent av norske kommunar oppgir at dei har store problem med å rekruttere fastlegar.

