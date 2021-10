Tengs-sikta blir nekta svar om hemmeleg etterforsking

innenriks

Det stadfestar forsvarar for den drapssikta, advokat Stian Kristensen, overfor VG.

Han fekk måndag avgjerda frå kontrollutvalet, som skriv at opplysningane dei fekk frå Riksadvokaten ikkje har avdekt kommunikasjonskontroll, romavlytting eller dataavlesing som er i strid med straffeprosesslova, politiregisterlova med tilhøyrande forskrifter eller andre kritikkverdige forhold.

– Det betyr at klienten vår anten ikkje har vore underlagt kommunikasjonskontroll eller at domstolen har vedteke at underretning om kommunikasjonskontroll skal utsetjast eller unnlatast heilt. Dette er eit standardsvar som eigentleg ikkje gir oss nokon ting, og vi er tilbake til start. Vi får ikkje svaret no, seier forsvararen til VG.

Han legg til at han og klienten ikkje vil gjere meir i dette spørsmålet etter avgjerda frå kontrollutvalet. Mannen Kristensen forsvarer er òg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

