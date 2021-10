innenriks

Smittetala er høgast i Alna bydel. Her er det eit smittetrykk på 627 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer Stovner bydel med 594.

Tala er lågast i bydelane Nordre Aker, St. Hanshaugen og Ullern.

Til saman er 56.205 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfelle på eitt døgn.

(©NPK)