FHI: Koronasmitten auka kraftig, og fleire vart innlagde på sjukehus førre veke

FHI skriv at det førebels er rapportert om 75 nye pasientar innlagde på sjukehus med covid-19 som hovudårsak i veke 42, etter 61 og 56 i dei to vekene før.

Det har vore fem eller færre innlagde under 30 år dei siste seks vekene, medan det har vore ein aukande trend blant personar i aldersgruppa frå 45 år og eldre.

Totalt er det førebels meldt om 4.357 tilfelle førre veke. Det er ein auke i nye koronatilfelle på 54 prosent frå veka før, og ein auke for første gong etter at det har vore nedgang heilt sidan veke 35. Samtidig har det vore store endringar i teststrategien til styresmaktene gjennom hausten, og tala er derfor ikkje heilt samanliknbare.

Matematisk modellering viser at trenden i smittespreiinga har vore usikker med eit gjennomsnittleg reproduksjonstal frå 25. september på 0,9. Med ein meir usikker modell som ikkje tek omsyn til sjukehusinnleggingar, estimerer vi at reproduksjonstalet for ei veke sidan var 1,3. R-talet, eller reproduksjonstalet, indikerer kor mange personar éin person med koronasmitte smittar vidare.

Smittetrenden i Noreg er stigande, og det siste døgnet er det registrert 1.144 nye koronatilfelle i Noreg. Det er nær ei dobling frå same dag førre veke, og første gong sidan 14. september at det er registrert over tusen nye smitta på eitt døgn her til lands.

Talet på vaksinerte veks. Heile 4,2 millionar nordmenn frå 12 år har fått første dose, og over 3,7 millionar har fått dose to. Det svarer til ein del på høvesvis 78 og 69 prosent av befolkninga.

