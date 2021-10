Fem aviser unngjekk hårfint PFU-kritikk etter Giske-klage

innenriks

Dei fem aktuelle avisene – Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen gjekk fri etter ei samla vurdering. Ei samla vurdering vil seie at det var punkt som utløyste kritikk frå utvalet.

Sakene som vart klaga inn, skildra forteljinga til to AUF-kvinner om opplevingar med Giske, og dei vart publiserte i august 2020 rett før Trøndelag Arbeidarparti skulle velje ny leiar. Politikaren låg i utgangspunktet godt an til å bli vald, men trekte seg.

Fleire av medlemmene i PFU gav under diskusjonen i møtet uttrykk for at dei hella mellom dette og å gi dei aktuelle avisene kritikk. Blant dei var nestleiar Stein Bjøntegård.

– Vi får setje litt hermeteikn rundt det der med frikjent, fordi eg synest ikkje dette er perfekt, altså, sa han i møtet.

Dette var utvalet samd i, og kritikken var på enkelte punkt ganske kraftig, men ikkje kraftig nok til felling. Mellom anna vart det trekt fram at kjeldegrunnlaget er noko tynne, og at avisene kunne synleggjort litt meir av kjeldematerialet, også det som er til fordel for klagaren. Dei var òg kritisk til enkelte konstaterande formulering særleg i tittel og ingress.

Giske: Uforståeleg

«Avisene publiserer alvorlige anklager om faktiske forhold som ikke dokumenteres, anklager som er til stor skade for meg og familien. Publiseringen i alle Schibsteds regionaviser forsterkar skaden», skriv Giske i PFU-klagen sin.

Han meinte at publiseringane bryt med punkt 3.2. i Ver varsom-plakaten. Punktet krev at media skal vere kjeldekritiske, ha kjeldebreidd og kontrollere at opplysningar er korrekte.

Trond Giske, som sjølv var til stades på møtet, seier til NTB at han synest det er heilt uforståeleg at avisene går fri.

– Utvalsmedlemmene seier at det er manglande dokumentasjon, tynt kjeldegrunnlag, manglande atterhald. Likevel meiner ein at det er innanfor norsk presseskikk, seier han, som meiner det betyr at det er lagt ein ny og lågare standard for norsk presse.

– Her ligg jo lista for framtidige skuldingar, legg han til.

Den tidlegare stortingspolitikaren meiner diskusjonen i PFU viser at artiklane var under standarden som blir forventa, og at avgjerda dermed blir uforståeleg. Han meiner dette aktualiserer debatten om eit medieombod.

– Sjølvdømmeordninga fungerer openbert ikkje når ein meiner at dårleg journalistikk er innanfor.

Eilertsen: All journalistikk kan alltid bli betre

Dei fem avisene som er klaga inn, svarte samla på Trond Giskes klage. Dei avviser brot på god presseskikk, og trekkjer fram at sakene inneheld to opne kjelder som fortel om opplevingane sine med Giske.

Aftenposten-redaktør Trine Eilertsen seier til NTB at ho er glad for at utvalet slår fast at dette er viktig og nødvendig journalistikk. Når det gjeld kritikken som PFU-møtet kom med, synest ho det er nyttig å høyre på.

– All journalistikk kan alltid bli betre.

Ho trekkjer fram at å skrive om denne typen skuldingar er ganske nytt i Noreg, og at det heile tida blir gjort erfaringar.

– Desse sakene hadde den store styrken sin i at det var kjelder som stod fram med namn og bilete og konkrete skuldingar – i motsetning til ein del andre saker. Utvalet stadfestar òg at dette styrkjer sakene veldig, seier Aftenposten-redaktøren.

PFU-leiaren avviser behov for medieombod

– Eg forstår at Giske er skuffa over utfallet. Han høyrde på diskusjonen, og dette er ikkje noko carte blanche for media som er klaga inn, seier PFU-leiar Anne Weider Aasen til NTB.

Weider Aasen meiner at sjølvdømmeordninga for media i Noreg fungerer bra.

– Eg vil åtvare politikarar mot å rope på medieombod ut frå korleis ei sak der dei sjølve har vore klagar i PFU, har gått.

– For det første meiner eg det ikkje bør vere påkravd, og ein diskusjon om eit medieombod bør gå heilt uavhengig av denne saka.