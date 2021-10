Går mot rekordår i stillingsmarknaden – mange søkjarar vil ha heimekontor

innenriks

Det skriv selskapet i ei pressemelding.

– Tek vi dei tre første kvartala i år samla, har det vore ein auke på nesten 60 prosent i talet på nye stillingsutlysingar på FINN jobb sett mot same periode i fjor. Samanlikna med 2019 er dette ein auke på 20 prosent, fortel jobbanalytikar og leiar for FINN jobb Christopher Ringvold.

Tilbodet av stillingar veks òg langt raskare enn tilgangen på kandidatar. Og prioriteringane til jobbsøkjarane har endra seg vesentleg.

FINN jobb sporar kva ord søkjarar bruker når dei ser etter jobb. Bruken av «hjemmekontor» er i tredje kvartal på sjetteplass på lista. Det er ein auke på 180 prosent frå same periode i fjor.

– Dette er utruleg interessant, og viser at auka fleksibilitet har vorte mykje viktigare for mange arbeidstakarar. Dette eit tydeleg teikn på at vi kjem til å sjå endringar i prioriteringane til arbeidstakarane når dei søkjer jobb framover., seier Ringvold.

