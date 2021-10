Helseministeren: – Nasjonale koronatiltak kan bli aktuelt, men ikkje no

innenriks

Kjerkol sa i ei pressemelding frå Helse- og omsorgsdepartementet onsdag ettermiddag at viss det kjem ein stor auke i smittespreiinga lokalt eller nasjonalt som gir høg belastning på helsetenestene, må kommunane vere førebudde på å avgrense smittespreiinga gjennom lokale tiltak.

– Det kan òg bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, sa Kjerkol, som ikkje utdjupa kva slags tiltak det kunne vere snakk om.

Sitata frå Kjerkol vart sende ut i samband med eit justert rundskriv for å rettleie kommunane om lokale smitteverntiltak som kan vere nødvendige ved lokale utbrot.

Til NTB utdjupar helseministeren at nasjonale tiltak ikkje er aktuelt no.

– Det er lokale tiltak som er aktuelle i Noreg no, ikkje nasjonale tiltak som rammar heile befolkninga. Pandemien er ikkje over. Vi følgjer utviklinga nøye og er førebudd på å setje i verk nasjonale tiltak viss det blir behov for det, til dømes om det er fare for at helsetenesta blir overbelasta. Dette er ikkje tilfelle no, seier ho.

Ber kommunar gjere vurderingar

Rundskrivet som er sendt til kommunane, gir mellom anna utfyllande forslag til korleis kommunale forskrifter og enkeltvedtak kan utformast.

– Det viktigaste no er at kommunar med utbrot innfører tiltak for å ta kontroll over smitten. For å gi kommunane rettleiing om lokale smitteverntiltak, sende vi ut eit oppdatert rundskriv i går. Det er viktig at alle framleis held seg heime ved sjukdom, testar seg ved sjukdom og isolerer seg ved påvist covid-19, seier Kjerkol til NTB.

Smittetrenden i Noreg er stigande, og det siste døgnet er det registrert 1.144 nye koronatilfelle i Noreg. Det er nær ei dobling frå same dag førre veke, og første gong sidan 14. september at det er registrert over tusen nye smitta på eitt døgn her til lands.

Meir smitte i nord

Særleg i nord er det registrert mange smitta. Det siste døgnet er det registrert 59 nye koronasmitta i Tromsø – det er døgnrekord gjennom heile pandemien. Auken gjer seg gjeldande i alle enkeltgrupper.

I nord har òg talet på innlagde vore høgare no. Onsdag var det 14 koronapasientar ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN), ifølgje Helsedirektoratets oversikt. Samtidig er tala på innlagde nasjonalt relativt stabile òg denne veka, med ein liten nedgang frå 125 måndag til 101 onsdag.

Stadig fleire er no vaksinerte. Heile 4,2 millionar nordmenn frå 12 år har fått første dose, og over 3,7 millionar har fått dose to. Det svarer til ein del på høvesvis 78 og 69 prosent av befolkninga.

Støre: Ansvaret til kommunane

Statsminister Jonas Gahr Støre seier til NTB at helseministeren på ein pressekonferanse torsdag vil gå gjennom korleis regjeringa har handtert koronapandemien.

– Vi ligg på den linja som har vore rådet frå helsestyresmaktene gjennom hausten, at vi er i ein normalsituasjon med forhøgd beredskap, seier han.

Støre understrekar at det siste betyr at regjeringa må følgje veldig nøye med på korleis smittetala utviklar seg i ulike delar av landet, og vere meir målretta når tiltak blir sette inn.

– I ein situasjon der opp mot 90 prosent av oss er vaksinerte, er nasjonale tiltak lite treffsikre. Men vi har ein halv million nordmenn som ikkje er fullvaksinerte, og vi har nokon delar av landet som har smitteutbrot. Då må tiltaka setjast inn der. Så det er den beredskapen vi må halde, og der er det ansvaret til kommunane det er viktig å støtte opp om, seier Støre.