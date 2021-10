Næringsministeren gler seg til normaltid

innenriks

– Det er gledeleg å kunne varsle at det endeleg er tid for vanlege folk. Økonomien er på veg opp igjen, koronarestriksjonane er fjerna, så no kan vi stille klokka til vanlege folk og sove éin time lenger med godt samvit, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i ei pressemelding.

Næringsministeren har ansvaret for Justervesenet, som passar på den offisielle tida til Noreg, og dermed er han òg Noregs tidsminister.

– Bruk den ekstra timen godt, for vi må ta vare på tida vi har. I motsetning til i fjor haust kan vaksinerte klemme kvarandre igjen. Det synest eg alle bør prioritere, seier Vestre.

Sidan 2018 har EU-institusjonane diskutert om ein bør avvikle ordninga med sommar- og normaltid og slutte å stille klokka fram og tilbake. Saka er framleis til behandling på toppnivå i Unionen.

