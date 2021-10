SV ønskjer hasteendringar i fråværsreglane i skulane

innenriks

SVs utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, fremjar forslaget på Stortinget torsdag, skriv NRK. Han vil be om at saka blir hastebehandla for å få bukt med situasjonen så fort som i det heile mogleg.

Dei siste vekene har smitten stige. NRK skriv at mange elevar i vidaregåande skule går på skulen sjølv om dei har symptom på koronasmitte.

– Den rigide fråværsgrensa passar ikkje røyndommen no, derfor må ho mellombels opphevast. Det blir utrygt for elevar og lærarar når elevane kjem sjuke på skulen, seier SV-politikaren til NTB.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) opplyser at ho raskt vil komme tilbake til saka.

(©NPK)