Byrådet i Bergen vil leggje Bybanen langs Bryggen

innenriks

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) fortel om haldninga byrådet har til bybanetrasé til Åsane på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Valhammer seier at fagfolka har vurdert eit tosifra tal tunnelalternativ i sentrum.

– Dei er eintydige på at dagløysinga er den beste. Denne løysinga er lik eller betre på nesten alle relevante forhold som byutvikling og kulturminne. Pluss framdrift og behov for kontinuerleg utbygging, seier Valhammer ifølgje Bergens Tidende.

Tunnel ville medføre auka bompengar, og byrådet tilrår at vidare arbeid med tunneltraseen blir avslutta, medan reguleringsarbeidet med dagløysinga held fram.

– Bybanen blir utsett på ubestemd tid om bystyret går for tunnelen, seier Valhammer.

Byrådet er i mindretal i bystyret, og løysinga med trasé langs Bryggen har fleirtalet så langt motsett seg. Overfor Bergensavisen vil verken Valhammer eller byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) svare på om byrådet blir sitjande dersom bystyret stemmer for tunnel.

– Her har fleire fagmiljø uavhengig av kvarandre komme til ei semje om at dagalternativet står seg betre enn tunnelalternativet, eg tilrår på det sterkaste at bystyret held seg til det, seier Bakke.

Planen er å starte bygginga om tre år.

(©NPK)