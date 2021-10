Elg på menyen i stortingsmiddagen på Slottet

innenriks

Dei over 200 gjestene på Slottet får først servert lettrøykt laksetartar med eple, agurk og fennikelsalat før dei deretter får kamskjel med squashblomster, grasløk og kaviar.

Hovudretten på årets stortingsmiddag er – til liks med dei siste åra – elg frå Sikkilsdalen i Jotunheimen, der den private eigedommen til kongefamilien Prinsehytta ligg.

Etter at elgen er fortært, kan stortingsrepresentantane til slutt kaste seg over desserten: solbær og mjølkesjokolade.

Stortingsmiddagen er ein lang tradisjon som i si tid vart starta av kong Haakon i 1906. Middagen går i dag omtrent som då han vart innført for over hundre år sidan – med talen til kongen og svartalen til stortingspresidenten som høgdepunkt under middagen.

