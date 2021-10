FHI: Babyboomen etter nedstenginga har halde fram

innenriks

Dei ni første månadene i 2021 vart det fødd 2.037 fleire barn i Noreg enn i same periode i året før. Etter fleire år med nedgang i talet på fødslar har det snudd i Korona-Noreg.

Den første toppen kom talande nok ni månader etter at Noreg stengde ned i mars 2020. Den andre toppen kom etter ein sommar med reiserestriksjonar.

– Dette er interessant, ikkje minst sett i lys av nedgangen i talet på fødslar årleg, frå 63.000 til 53.000 fødslar på tolv år, seier overlege Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er overraskande at trenden snur omtrent ni månader etter nedstenginga av Noreg våren 2020. Om denne tendensen berre er mellombels eller vil halde fram, får vi vite meir om innan eit par år, seier Macsali.

Januar 2021 var den første månaden på mange år at fødselstala i Noreg auka. Barn som vart fødde då, betyr at mødrene deira blei med barn i april 2020, kort tid etter at Noreg stengde ned.

Få andre land opplever det same

Den største auken kom i mars 2021, då det vart fødd 8,3 prosent fleire barn enn året før. Det skjedde ni månader etter den første sommaren med koronatiltak.

Macsali seier det ikkje er nokon vitskapleg dokumentasjon som kan gi svar på kvifor det vart slik.

– Det vanlege er at ein utset å få barn i krisetider, så dette avvik frå mønsteret, seier overlegen.

Han viser til rapportar frå USA og Europa som viser at økonomisk uvisse påverkar fødselstala i negativ retning.

– Dette ser ikkje til å ha påverka dei norske tala. Førebelse tal for resten av verda viser likevel at også Danmark, Nederland, Ungarn og Kroatia har auka fødselstal frå vinteren og våren 2021, men for dei fleste andre europeiske land er det inga endring eller nedgang, seier Macsali.

Flest i nord

Tala frå medisinsk fødselsregister viser at fødselstala auka i alle fylke og regionar etter nedstenginga, men auken var størst i Nord-Noreg. Slik er auken fordelt på helseføretaka:

* Helse nord opp 10,4 prosent.

* Helse Midt opp 6,5 prosent.

* Helse vest opp 6,2 prosent.

* Helse sør-aust opp 3,2 prosent.

Tala viste òg at det var kvinner som fødde det andre barnet sitt som stod for den største auken, men det var òg auke for førstegongsfødande eller dei som har fødd fleire barn tidlegare.

Det har òg vore ein nedgang i aborttala, men Macsali seier det er vanskeleg å seie om det heng saman med babyboomen.

(©NPK)