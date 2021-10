FHI meiner ny smittebølgje i vinter er sannsynleg

innenriks

– Ut frå ei samla vurdering meiner vi det er sannsynleg at vi får ei bølgje gjennom vinteren, sa Stoltenberg på koronapressekonferansen til regjeringa torsdag.

Ifølgje ein av FHIs modellar for korleis pandemien vil utvikle seg, kan det bli opptil 60–70 innlagde kvar dag. Stoltenberg seier dei ikkje trur talet på innlagde blir så høgt.

– Men dette veit vi ikkje, så vi må vere førebudde òg på ei større bølgje enn det vi reknar med at vi kan handtere og førebyggje greitt, la ho til.

– Vi må følgje med heile tida og sjå kva belastning det representerer samla på sjukehusa, men også kommunane og i form av sjukdomsbelastninga i befolkning, svarte ho på NTBs spørsmål.

Det er viktig at folk følgjer dei viktigaste tiltaka som no er på plass: At ein vaksinerer seg, og at ein isolerer seg dersom ein blir koronasjuk, påpeikar FHI-direktøren. I tillegg kjem eventuelle lokale tiltak ved større smitteutbrot.

Når ein stor del av befolkninga er vaksinert, vil effekten av lokale tiltak vere større, påpeika assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Du har ei moglegheit til å snu trenden veldig raskt, seier han.

(©NPK)