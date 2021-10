Helseministeren: – Snørrete barn kan ikkje gå halloween

innenriks

– Snørrete ungar kan dessverre ikkje gå halloween. Ein må halde seg heime når ein er sjuk, seier helseministeren til NRK før det som er eitt av høgdepunkta i året for mange barn.

– Helseministeren oppmodar ikkje til å gi godteri til ungar. Men halloween har nok komme for å bli, og det går an å gjere det trygt og fornuftig, og det håpar eg alle gjer i helga, legg ho til.

Kjerkol held torsdag den første koronapressekonferansen sin, saman med assisterande helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Onsdag sa Kjerkol til NTB at det ikkje er aktuelt med nasjonale tiltak no som rammar heile befolkninga., men at det kan bli aktuelt seinare.

