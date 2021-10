Helsestyresmaktene ser ikkje lenger like alvorleg på koronautbrotet

innenriks

Det kjem fram i eit fagleg grunnlag dei har levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) rår samtidig til at covid-19 framleis blir definert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom.

Covid-19 vart definert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom 31. januar 2020 og innført på lista i forskrift om allmennfarlege smittsame sjukdommar. Sjukdommen vart 3. mars 2020 òg erklært å vere eit alvorleg utbrot av allmennfarleg smittsam sjukdom.

FHI: Trusselen vesentleg mindre

Etter smittevernlova blir sistnemnde definert som «et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig omfattende tiltak». I det faglege grunnlaget argumenterer Folkehelseinstituttet for at strategien til styresmaktene mot koronaviruset vart lagt om i september, og at utbrotet ikkje lenger krev «særlig omfattende tiltak».

– Trusselen er vesentleg mindre, skriv dei.

FHI meiner derfor at det passar med ein meir dynamisk bruk av lova, og at det gir ein rett signaleffekt å fjerne denne nemninga no.

– Det er likevel nødvendig å presisere at pandemien ikkje er over, og at vi i Noreg framleis er i ein beredskapssituasjon, altså «normal hverdag med økt beredskap» med ein eigen nasjonal beredskapsplan frå regjeringa, skriv dei.

Kommunane kan få makta

Den viktigaste konsekvensen av ei slik endring er at det berre vil vere kommunane sjølv som har heimel til å gjere vedtak etter paragrafen i smittevernlova 4–1.

Denne omhandlar mellom anna møteforbod, stenging av verksemder, avgrensingar i kommunikasjon, isolering og smittesanering når det er nødvendig for å førebyggje ein allmennfarleg smittsam sjukdom, eller for å hindre smitte.

Helsedirektoratet strekar i vurderinga si under at dersom det skulle oppstå behov for nasjonale tiltak eller bruk av fullmaktsreglar som krev at utbrotet er definerte som alvorleg, kan ei avgjerd om dette fattast raskt.