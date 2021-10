Ingen søk i Tokagjelet etter sakna i Kvam torsdag

innenriks

Det opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Der står det vidare at det ikkje vil bli gjort søk i Tokagjelet torsdag. Årsaka er høg vassføring i kombinasjon med med at det er eit risikofylt område å arbeide i for redningsmannskapa.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) er sakna og antekne omkomme etter at dei søndag kveld prøvde å krysse Tokagjelselva i ein liten båt like over ein stor foss med eit fall på 15 meter.

Sidan då har store mannskap bidrege.

