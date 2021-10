Klar betring for Norwegian i tredje kvartal

innenriks

Norwegian har vore gjennom ei krevjande tid etter pandemien, men no ser det ut til at passasjerane vender tilbake.

I tredje kvartal reiste nærare 2,5 millionar passasjerar med Norwegian samanlikna med omtrent éin million i same periode i fjor.

I kvartalsrapporten frå selskapet kjem det fram at selskapet i tredje kvartal fekk eit resultat før skatt på 169 millionar kroner, mot minus 980,5 millionar i same kvartal i fjor. Driftsinntektene var på 1,9 milliardar kroner, ein auke frå 1,3 milliardar i fjor.

– Resultata for tredje kvartal viser tydeleg at dei tiltaka vi har gjennomført for å sikre framtida til selskapet, ved å redusere gjeld og økonomiske forpliktingar samtidig som vi forbetrar kostnadseffektiviteten, har lykkast, seier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen.

Driftsresultatet enda i tredje kvartal på minus 296 millionar kroner. Trass underskot på drifta er dette ei solid forbetring samanlikna med same periode i fjor. Då var driftsunderskotet på 2,8 milliardar kroner.

