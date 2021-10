Ny variant av deltaviruset oppdaga i Tromsø

innenriks

Viruset har fleire mutasjonar, men desse er ikkje i områda som vanlegvis blir knytte til auka smittsomhet eller mindre vaksinevern, opplyser kommunen.

– Vi registrerer at denne virusvarianten er oppdaga i Tromsø, men vi veit lite om kva dette eigentleg vil ha av betydning for smittespreiinga i Tromsø framover. For handteringa av smitten har det inga praktisk betydning, seier smittevernoverlege Trond Brattland.

Nasjonale helsestyresmakter er varsla vil følgje med på utbreiinga av denne varianten på same måte som ein følgjer andre variantar av viruset.

Tromsø har måtta innføre lokale tiltak som følgje av smitten.

