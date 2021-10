Sjukehuset i Vestfold utset timar på grunn av mange akuttpasientar

innenriks

– Den høge tilstrøyminga består av pasientar med ulike sjukdomstilstandar som har behov for sjukehusbehandling, og kjem ikkje av covid-pasientar, skriv sjukehuset i ei pressemelding.

Pågangen er knytt til akutte tilstandar som hjartesjukdom og brystsmerter, lungesjukdommar, ulike typar infeksjonar og forverring av kroniske sjukdomstilstandar, opplyser klinikksjef Henning Mørland.

– Det er ikkje uvanleg at pasientpågangen varierer gjennom året, og det er vanlegvis meir akutt sjukdom i vintermånadene og «influensasesongen», seier Mørland.

Sjukehuset opplyser at dei vil prioritere pasientane med størst behov, og dessutan vareta arbeidsforholda for sine tilsette, og at det er derfor nokre pasientar vil få utsett time til planlagd behandling.

– Dette vil vere behandling der det ikkje er helsefare knytt til utsetjing, og vi vil prøve å avgrense ulempene for pasientane våre, skriv sjukehuset.

Pasientane det gjeld, vil bli kontakta.

