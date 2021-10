Støre: – Russland byrjar å sjå klimakonsekvensane

innenriks

– Det er rørsle i nokre av dei største landa. Ho kjem seint, men ho er på veg. I møte med den russiske utanriksministeren høyrde eg tonar som seier noko om Russlands syn på dette som vi aldri har høyrt før, sa Støre til Stortinget onsdag.

– Truverdet i det får vi måle når vi kjem til dei store konferansane, la han til.

Permafrosten smeltar

Støre møtte Sergej Lavrov i Oslo tysdag, då den russiske utanriksministeren var på veg heim frå møtet i Barentsrådet i Tromsø.

– Vi har ikkje høyrt særleg engasjement rundt klima frå president Putin. Snarare tvert imot. Men eg trur Russland no byrjar å sjå konsekvensane av klimaendringane i Russland: Det som skjer med smelting av permafrost, det som skjer i nord med nordleg sjørute og så vidare. Det viser at Russland i høgaste grad, som det største landet i verda geografisk, er påverka av klimaendringane, utdjupar Støre overfor NTB.

Måla som Russland har formulert så langt, er ikkje tilstrekkelege, understrekar han:

– Men det er ei utvikling som vi skal ta imot med interesse. Eg meiner at samarbeidet om klima- og miljøspørsmål i nord, i Arktis, er eitt av dei temaa der Noreg og Russland har moglegheita for meir samarbeid, seier han.

Ønskjer ikkje oljestans

Støre og Lavrov meiner begge at full stans av oljeaktiviteten i Arktis, slik EU går inn for, ikkje er ei god løysing.

I eit intervju med Financial Times denne veka seier Støre at stans i oljeaktivitet i området vil ha motsett effekt, og han får støtte frå den russiske utanriksministeren:

– Eg er samd i det synet som Noregs statsminister Jonas Gahr Støre uttrykte. Han har allereie sagt kva han meiner om dette forslaget frå EU, sa Lavrov til NRK tysdag.

Semja mellom dei to får Venstre-leiar Guri Melby til å stegle.

– Felles front med Russland mot EU er sjeldan ein god idé, seier Melby til NTB.

Ho er bekymra for at Noreg går på akkord med EU, og poengterer at vi ikkje kan forvente at andre land vil la olja i Arktis liggje, så lenge både vi og Russland seier nei til eit forbod.

– Eg hadde håpa at regjeringa skulle velje seg nokre meir positive miljøsaker å fronte før klimatoppmøtet i Glasgow, seier Venstre-leiaren.

Står over klimatoppmøtet

I førre veke vart det kjent at Russlands president Vladimir Putin ikkje vil delta på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) neste veke.

I sommar gav Putin ordre om å kutte utsleppa av klimagassar til same nivå som EU innan 2050, og styresmaktene er i ferd med å utarbeide ein plan med konkrete tiltak, skreiv Aftenposten nyleg, med tilvising til avisa Kommersant.

Ifølgje nyheitsbyrået Bloomberg skal Putins rådgivarar ha overtalt han til å ta klimasaka meir på alvor, mellom anna på grunn av faren for at tiltak i EU vil ramme russisk eksport, ifølgje Aftenposten.

Russland er på fjerdeplass i verda når det gjeld CO2-utslepp, etter Kina, USA og India.

(©NPK)