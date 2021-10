Tengs-rettssak først neste haust – forsvarar ber retten setje fri den drapssikta

innenriks

51-åringen motset seg vidare varetekt og nektar straffskuld etter siktinga om drap, opplyste forsvararen hans Stian Kristensen under fengslingsmøtet i Sør-Rogaland tingrett torsdag formiddag.

Han sa òg at påtalemakta har varsla han om at hovudforhandling i saka, altså sjølve rettssaka, vil bli halde hausten 2022, skriv Stavanger Aftenblad frå rettsmøtet.

Påtalemakta meiner nye bevis i saka taler for at mannen må haldast i varetekt. Dette vart likevel tilbakevist av forsvararen som viste til alderen i saka og at det var 26 år sidan drapet skjedde.

Referatforbodet som vanlegvis gjeld i fengslingsmøte, var oppheva under rettsmøtet torsdag, skriv avisa.

DNA-spor

Den sikta hadde fått aksepten til tingretten for å sleppe å møte, opplyste Kristensen til NTB før fengslingsmøtet. Dermed stilte forsvararen åleine i retten.

Politiet opplyste onsdag at dei vil krevje tolv veker forlenging av varetekta og grunngav mellom anna kravet med nye funn i DNA-materiala i etterforskinga. Etter dei nye undersøkingane verkar bevisa mot 51-åringen som styrkte, meiner politiet. Forsvararen seier likevel at dei nye DNA-bevisa er såpass kompliserte at det kan vere vanskeleg for dei å kontrollere.

– Vi er no nøydde til å knyte til oss ekspertise for å få vurdert desse nye bevisa, seier Kristensen til NTB.

Sjeldan profil

Det nye funnet til politiet skal vere ein mutasjon på Y-profilen i DNA-profilen til den sikta som ikkje andre mannlege familiemedlemmer til sikta har, ifølgje fleire medium. Dette hindrar dei å vere den som lét etter seg seg ein blodflekk på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Funnet gjer det svært lite sannsynleg at andre personar kan ha same DNA-avtrykk.

Det var VG som omtalte dei nye funna først.

– Klienten min har inga forklaring på det funnet som er presentert for han, og han held oppe forklaringa si, seier Kristensen.

Politiadvokat Sondre Johannessen Hauge viste til mutasjonen under fengslingsmøtet for å illustrere korleis bevisbiletet mot 51-åringen hadde vorte sterkare. Før mutasjonen var påvist, var det 43 personar med same DNA-profil som den sikta, ifølgje han. Den påviste Y-profilen i DNA-funnet skal vere endå sjeldnare.

Kristensen vil be retten om tid til å kontrollere det nye DNA-funnet til politiet.

