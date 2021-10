Eldre arbeidstakarar får vanskelegare jobb

innenriks

Det er resultata frå Norsk Seniorpolitisk barometer, gjennomført av Ipsos blant 1.200 leiarar i offentleg og privat sektor, som viser at leiarar nøler med å kalle inn kvalifiserte søkjarar som har fylt 59 år eller er eldre. Dette sjølv om åtte av ti leiarar meiner deira tilsette over 60 år presterer like godt som dei yngre medarbeidarane sine.

Det er likevel stor forskjell mellom offentleg og privat sektor og om det er små eller store verksemder. Det har òg betydning om det er kvinnelege leiarar som skal tilsetje.

– Eldre arbeidssøkjarar har best sjanse når dei søkjer jobb hos eldre kvinnelege leiarar i offentleg sektor, seier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

I Noreg er 22 prosent av arbeidskrafta over 55 år. Av alle personar mellom 55 og 66 år er det 67 prosent som jobbar, skriv Senter for seniorpolitikk.

