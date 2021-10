Grønt lys for deling av Troms og Finnmark

innenriks

Det er i eit brev signert kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Troms og Finnmark får klarsignal til å starte prosessen med å løyse opp fylket.

– Der står det rett ut at no skal dei to fylka stå opp igjen. Vi kan starte prosessen, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i talen sin til landsstyremøtet i Senterpartiet fredag ettermiddag.

– Regjeringa skal spele på lag. Det skal ikkje vere den overkøyringa og tvangstenkinga som var ved førre regime, avslutta Vedum talen sin med til stor applaus frå landsstyremøtet.

Må sende søknad

I brevet frå Gram står det at regjeringa som kjent vil leggje til rette for deling av tvangssamanslåtte kommunar og fylke som sender søknad etter vedtak i høvesvis fylkesting eller kommunestyre.

«Det fremgår av regjeringserklæringen at regjeringa vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsende søknaden frå fylkestinget i Troms og Finnmark», skriv han.

Statsråden opplyser vidare at regjeringa om kort tid vil gi informasjon om korleis arbeidet med å dele tvangssamanslåtte kommunar og fylkeskommunar blir lagt opp.

Vedum: Viktig styringssignal

Til NTB seier Vedum at tida med tvangssamanslåingar er forbi.

– Dette er ein kjempeviktig sak for Troms og Finnmark, men det er òg eit viktig, politisk styringssignal. Det er slutt på ei regjering som ikkje lyttar til lokalbefolkninga, seier Vedum.

– Er dette ein stor siger?

– Ja, det er det. Det her meiner eg er noko av det hardaste overtrampet Erna Solberg og Siv Jensen gjorde, seier Vedum, med tilvising til samanslåinga av Troms og Finnmark.

Vil løyse opp Viken

Vedum håpar på ei snarleg oppløysing òg av andre gigantfylket i landet, Viken.

– No har vi mandatet, no skal vi gjennomføre det. Kommunalministeren skal dra den prosessen i land gjennom å lytte og inkludere. Vi skal få landet dette her i løpet av neste halvår, sa Vedum i landsstyretalen.

Ap og Sp er samde om å setje i gang ein prosess for å oppløyse Viken viss fylkestinget søkjer om det, står det i Hurdalsplattformen.

Fylkeskommunar og kommunar som er tvangssamanslåtte, og som vedtek å sende søknad om oppløysing innan 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

– Vedtaket frå regjeringa er krystallklart: Vi ønskjer å leggje til rette for å løyse opp Viken. Som med Troms og Finnmark, skal vi spele på lag med fylkestinget, seier Vedum til NTB.