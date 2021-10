Helseministeren snur om halloween-råd til barn

innenriks

Det var Dagbladet som først omtalte rådet til helseministeren, som fekk kritikk frå mellom anna assisterande bydelsoverlege Anders Danielsen Lie i Nordre Aker i Oslo.

Han peika i eit Facebook-innlegg på at det står i smitterettleiaren til Helsedirektoratet for barnehagane at barn med restsymptom etter luftvegsinfeksjon (noko snørr, tett nase og lett hoste) fint kan gå i barnehagen.

I ein e-post til Dagbladet og VG torsdag kveld presiserer Kjerkol at snørrete barn kan gå og be om godteri, med mindre dei er sjuke.

– Det er mykje ein fersk helseminister skal lære! Eg har jo tre barn og veit godt at ungar stort sett er snørrete heile vinteren, utan at det betyr at dei er sjuke, skriv Kjerkol.

– Så derfor: Eg beklagar overfor alle snørrete og godterisjuke barn og foreldra deira viss eg har skapt forvirring. Snørrete barn kan gå og tigge godteri. Det er sjuke barn som må halde seg heime. Ha ein strålande halloween!, skriv ho vidare.

