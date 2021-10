Legevakt og fastlegar melder om travle tider

innenriks

Allereie før influensasesongen tek av, aukar belastninga på legekontora, ifølgje leiar Nils Kristian Klev i Allmennlegene.

– FHI har varsla ein virushaust der truleg fleire enn normalt kjem til å få luftvegsinfeksjonar og influensa sidan vi har vore skåna frå mot dette under pandemien, seier han.

Tillitsvald for allmennlegane i Bergen Knut-Arne Wensaas seier at fastlegane merkar eit klart større trykk og ei endring etter at samfunnet har opna opp etter koronanedstenginga.

Legevaktsjef Dagrunn Waag Linchausen i same kommune opplyser at dei har hatt svært lange lister den siste tida.

