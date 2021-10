Tess droppar omstridd «tilstadesbonus»

innenriks

– Tilstadesbonus blir fjerna med verknad frå 31. desember i år, seier Tess-eigar og leier Erik Jølberg til Drammens Tidende.

Ordninga blir ikkje kompensert med høgare lønn. Grunnen er at Jølberg fryktar meir sjukefråvær og dermed høgare utgifter, skriv avisa.

Tilstadesbonusen utgjer frå 600 til 800 kroner månaden for dei tilsette. Denne blir redusert ved fråvær.

Fleire tilsette har oppfatta bonusen som eit press til å gå på jobb. Ordninga har fått kritikk for å diskriminere kronisk sjuke og gravide, medan helsestyresmaktene har åtvara mot at ho kan bidra til å spreie smitte.

Tess har etter press òg gått bort frå ei ordning der fagorganiserte ikkje fekk bonusar og gode som helseforsikring. No varslar selskapet at dei vil gå gjennom alle ordningane for å vurdere kva som gir pensjonspoeng. Bonusar som blir utbetalt regelmessig som del av eit avtalt bonusprogram, skal reknast med i pensjonsgrunnlaget, ifølgje reglane.

(©NPK)