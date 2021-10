Uvurderlege gjenstandar øydelagde etter omfattande skadeverk i Fjære kyrkje i Grimstad

innenriks

– Det er gjort omfattande skade på inventar, men vi har ikkje full oversikt enno. Politiet har sperra av området, og krimteknikarar jobbar på staden, seier kyrkjeverje Alexander Paul i ei pressemelding frå Grimstad kyrkjelege fellesråd.

Innbrotet har skjedd ein gong mellom klokka 21 torsdag kveld og fredag klokka 10. Då har ein eller fleire uvedkomande tekne seg inn, truleg gjennom eit vindauge.

– Vi har fått beskjed av kyrkjeverja om at det er gjort skade på uvurderlege gjenstandar, seier innsatsleiar Bernt Byklum Bjerke til Agderposten.

Det skal vere snakk om gjenstandar som er frå heilt tilbake på 1200-talet.

– Dette er ei mellomalderkyrkje som lokalbefolkninga er svært glad i. Vi er i sjokk over at nokon kan gjere noko sånt og håpar at dei som står bak, sjølv vil stå fram. Krimteknikarar har sikra bevis som vi trur kan knytast til gjerningspersonen eller gjerningspersonane, seier Paul.

Det er ingen skadar på sjølve kyrkja. Fjære kyrkje er frå 1150 og er ei av dei eldste steinkyrkjene i landet.

