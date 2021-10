Tre år sidan Anne-Elisabeth Hagen forsvann

innenriks

– Etter ei totalvurdering av alle opplysningane i saka slik saka står no, vurderer politiet draps-hypotesen som den mest sannsynlege, men vi etterforskar framleis kidnappingshypotesen aktivt med det målet å finne ut kva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober 2018, skriv politiinspektør Gjermund Hansen i Aust politidistrikt i ein e-post til NTB.

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er framleis sikta for drap eller medverknad til drap. I tillegg er ein mann i 30-åra sikta for medverknad til bortføring.

Politiet vil ikkje seie om mistankane mot dei sikta er svekte eller styrkte den siste tida.

– Alle som er sikta i ei straffesak, har ein grunnleggjande rett til å bli verdsett uskuldig inntil det motsette er bevist for ein domstol. Vi ønskjer derfor ikkje å gi fortløpande kommentarar på korleis vi vurderer mistankegrunnlaget, seier Hansen.

Hagen har nekta å ha noko som helst å gjere med forsvinninga til kona.

Krevjande startfase

Politiet meiner det er fleire årsaker til at saka framleis ikkje er løyst, tre år etter forsvinninga.

– For det første hadde saka ein svært krevjande initialfase, der vi kontinuerleg måtte vekte omsynet til fornærmedes liv og helse opp mot etterforskingsomsyn. Etterforskinga hittil har vist at vi står overfor gjerningspersonar som gjennom lang og nitid planlegging har teke fleire steg for å gjere det vanskeleg for politiet å spore handlingane. Det er mellom anna nytta krypterte valutaer og krypterte kommunikasjonsformer, som er utarbeidde nettopp for ikkje å kunne sporast, seier politiinspektøren.

Han meiner progresjonen i etterforskinga er innanfor det ein kan forvente i ei så kompleks og omfattande sak.

– Etterforskinga som går føre seg bringer fortløpande ny informasjon inn i saka, som samla sett bidreg til å opplyse kva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen og dei handlingane gjerningspersonane har gjennomført.

Kryptospor

Den siste tida har politiet opplyst at hovudprioriteten er å undersøkje det såkalla kryptosporet.

– Krypto-sporet består av fleire element, der ein viktig del er å kartleggje kven som kan ha vore i kontakt med den identiteten som er misbrukt på dei ulike vekslingsbørsane i saka. Resultata frå dei tekniske undersøkingane genererer fortløpande taktiske etterforskingssteg, der det blir til dømes gjennomført avhøyr eller blir gjort vidare undersøkingar rundt identitetar, IP-adresser, e-post adresser, og liknande, seier Hansen.

Han understrekar at andre spor er ikkje er lagde bort, sjølv om dei konsentrerer seg mest om kryptosporet.

– Men slik saka står no, meiner vi at det er her det ligg størst potensial for å føre etterforskinga vidare.

– Korleis er sannsynet for at saka vil bli løyst i nær framtid?

– Politiet arbeider for fullt med ei særs krevjande og kompleks sak, og vi ønskjer ikkje å gi nokon prognosar rundt dette. Fokuset vårt er å gjere ein best mogleg jobb ut frå dei føresetnadene vi har, og så vil tida vise i kva grad vi kjem i mål og kor lang tid det eventuelt vil ta.

Forsvunne

Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå bustaden sin ein gong mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018.

Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (71) – har forklart at han kom heim rundt klokka 13.30 og varsla politiet vel ein halvtime seinare.

Eit krav om å betale nesten 100 millionar kroner i kryptovaluta, formilda i eit trusselbrev, låg igjen inne i huset.

(©NPK)