Vedum med klarsignal: – Set i gang oppløysinga av kommunar

innenriks

– Dei kommunane der det er folk som ønskjer at dei skal løyse opp, må no løfte debatten og setje i gang, seier Vedum til NTB.

Regjeringa har lova å oppløyse tvangssamanslåtte kommunar og fylke som vedtek dette innan 1. juli neste år. Dermed må kommunestyra og fylkestinga bestemme seg i løpet av åtte månader.

Troms og Finnmark har allereie vedteke å dele seg, og fylket fekk fredag grønt lys av regjeringa til dette. No vender Vedum seg til kommunar som ønskjer det same:

– No seier vi med open hand, at viss ein vil løyse seg opp, så skal regjeringa hjelpe til med det. Og vi skal endre inntektssystemet slik at kommunar ikkje blir pressa inn i ei eining dei eigentleg ikkje ønskjer, seier Vedum.

– Fjernar økonomisk straff

Solberg-regjeringa innførte eit system som gjorde at kommunar som vart definerte som «frivillig små», mista pengar. Dette har den nye regjeringa nedfelt i Hurdal-plattforma at dei vil endre på.

– Kommunar som har kjent seg pressa til å slå seg saman, vil no oppleve at vi fjernar den økonomiske straffa som den førre regjeringa la inn, seier Vedum.

– Kjem dette allereie i statsbudsjettet for neste år?

– Vi byrjar no. Retninga er klar, så kommunane kjem til å merke at dei får betre økonomi. Men alle endringane kjem ikkje over natta, seier finansministeren, som viser til at denne regjeringa berre har nokre veker på seg til å endre på budsjettet for neste år.

Kjem fleire småkommunar til gode

Han svarer ikkje tydeleg på om regjeringa òg vil kompensere kommunane for dei direkte kostnadene for prosessen med å løyse seg opp.

– Der skal vi i alle fall hjelpe til, og så skal vi sørgje for ei trygg finansiering vidare. Den største kostnaden er eigentleg det som er lagt inn i inntektssystemet frå Solberg-regjeringa.

Vedum påpeikar at endringane dei vil gjere, også skal hjelpe kommunar som ikkje slo seg saman.

– Det er mange små og mellomstore kommunar som fekk dårlegare økonomi etter kommunereforma fordi Høgre hadde så enorm tru på at berre det vart store einingar, så blir det bra. No er det motsett.

Ventar på debattane

Eit spørsmål som har dukka opp, er kva som skjer viss innbyggjarane i ein av dei gamle tvangssamanslåtte kommunane ønskjer å løyse seg opp, medan det politiske fleirtalet i den nye storkommunen seier nei.

– Eg trur at dei fleste som har sånne lokale debattar ikkje ønskjer å «liggje i hel» naboen sin, at dei heller ønskjer å finne ein god tone og høyre på den lokale folkeviljen, seier Vedum.

– Men kva om det er mange tidlegare småkommunar som vil skilje lag, som blir køyrt over i det nye kommunestyret?

– Då får vi ta stilling til det viss det skjer. Men haldninga til regjeringa er jo at vi skal bort frå den tida då ein ikkje lytta på lokalbefolkninga i den typen saker, seier Vedum.

(©NPK)