«Sinnasnekker'n» ankar igjen etter det andre tapet sitt i retten

Dommen vil bli anka ifølgje Robsahms advokat, Hugo Rolf Hansen.

– Det var ei sak med påstand mot påstand, og retten har valt å tru på motparten som vi meiner ikkje snakkar sant, seier Hansen til Drammens Tidende.

Striden mellom Robsahm og Daniel Eriksen (tidlegare Furnes) har utgangspunkt i selskapet Trust Technologies som dei to starta i Bodø i 2019. Det oppstod snart samarbeidsproblem, og i fjor vart dei samde om at Robsahm skulle kjøpe ut Eriksen for 6 millionar kroner.

I etterkant ønskte Robsahm å heve kjøpet fordi han meinte Eriksen hadde halde tilbake informasjon. Eriksen meinte aksjekjøpsavtalen var gyldig, og i september gjekk han til retten med krav om at Team Otto skulle betale han dette beløpet. Salten og Lofoten tingrett gav Eriksen medhald, men dommen vart anka.

Nyleg møttest partane igjen i retten, i Drammen. Denne gongen gjaldt det usemje om overføring av pengar var utbetaling eller lån. Buskerud tingrett gav Eriksen medhald i at overføringane var eit lån, og dømde Robsahm til å betale pengane tilbake.

I tillegg vart han dømd til å betale 85.000 kroner i advokatutgifter til motparten.

