19 tidlegare statsrådar ber Noreg hente kvinner heim frå Syria

Røde Kors gjekk førre veke ut og bad Noreg om å hente heim kvinnene og barna som sit i leirar i Syria.

No gir 19 tidlegare statsrådar frå seks parti støtte til oppmodinga frå Røde Kors. Blant dei er tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), tidlegare utanriksminister Knut Vollebæk (KrF), tidlegare justisminister Odd Einar Dørum (V) og tidlegare kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp).

– Titusenvis av barn er stranda i leirar i det nordaustlege Syria. Røde Kors fortel om umenneskelege forhold for desse barna som allereie er traumatiserte som følgje av krig og vald, og meiner at dette er den største vernekrisa for barn i vår tid, står det i oppropet.

– Norske styresmakter kan ikkje redde alle barna, men kan ta på seg ansvar for barn og mødrer med tilknyting til Noreg, står det vidare.

To norske kvinner som har slutta seg til IS i Syria, har bede om bistand til å komme heim. Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa i oktober til NRK at regjeringa ikkje vil hjelpe dei.

– Som ei generell grunnhaldning så hentar vi ikkje heim dei som har reist ut som framandkrigarar. Alle har jo rett til å be om konsulær bistand, men eg kan ikkje kommentere situasjonen ut over det, sa Huitfeldt.

