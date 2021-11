Forsvarar: Sikta ville fjerne noko frå gravkammeret i Fjære kyrkje

innenriks

Mannen vart måndag framstilt for varetektsfengsling, og ifølgje NRK samtykte han til fengsling i fire veker.

Han er sikta for innbrot og grovt skadeverk etter at han ein gong mellom torsdag kveld og fredag morgon braut seg inn i Fjære kyrkje i Grimstad. Der vart det gjort store skadar på inventaret.

Ville flytte noko frå gravkammeret

Politiet har tidlegare sagt at det òg kan bli aktuelt å utvide siktinga til likskjending, fordi gravkammeret i kyrkja med godt verna, mumifiserte lik frå 1600-talet òg er omfatta av hærverket.

Forsvararen til mannen, advokat Ole Devold, seier til Fædrelandsvennen at sikta i avhøyr har forklart til politiet at han ønskte å flytte noko frå gravkammeret i kyrkja.

Påtalemakta ønskjer å avklare om mannen er tilrekneleg.

Døypefont velta

Fjære kyrkje er no frigitt av politiet, og Grimstad kyrkjelege fellesråd gjekk måndag ut med meir informasjon om omfanget av skadeverket.

Dette er skadane som er avdekte:

* Døypefonten er velta slik at han er delt i tre og har treft ein av kyrkjebenkene.

* Preikestolen er delvis skadd. Nokre av figurar er losna.

* Alterringen er stort sett intakt, men veldig laus.

* Altertavla er stort sett intakt, men har nokre skadar i nedre del.

* Steinalteret er stort sett intakt, bortsett frå ei knust glasplate og nokon knuste steinvasar av nyare dato.

* Teppet i midtgangen er rive opp, og luka ned til krypten er dermed avdekt. Også teppet bak alterringen er rive opp.

* I tillegg er to salmebøker tent på.

Vil ikkje seie noko om krypten

– Vi jobbar no med fagfolk for å få ei fullstendig oversikt over skadane, og kyrkja er derfor avlåst inntil vidare. NIKUs førebels rapport tilseier at dei skadde gjenstandane kan setjast i stand, men det er for tidleg å seie noko om kostnader og tidsaspekt, seier kyrkjeverje Alexander Paul i Grimstad kyrkjelege fellesråd.

Fellesrådet seier samtidig at dei ikkje vil seie noko om kva som er gjort i krypten, av respekt for gravfreden.

