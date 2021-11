Mann frikjent for bestillingsdrap på kona i Pakistan

innenriks

I fjor vart mannen dømd til 21 års fengsel i Oslo tingrett for å ha bestilt drap på kona og brørne hennar i Pakistan. Den 40 år gamle kvinna vart skoten og drepen utanfor bustaden sin då ho skulle på jobb i Lahore i 2017.

I ein fersk dom frå Borgarting lagmannsrett er mannen frikjend for skuldinga om drap, men dømt til 13 og eit halvt års fengsel for medverknad til grov kroppsskade med døden til følgje.

Tryggingsvakt

Kvinna, som vart drepen, var andre kona til mannen. Han hadde allereie vore gift i Noreg i årevis. Ifølgje dommen skal forholdet mellom ektefellane ha vore dårleg.

Medan tingretten i sin dom ikkje la vekt på forklaringa frå 66-åringen, kom eit mindretal på tre av dommarane i lagmannsretten til at det ikkje var tilstrekkeleg bevist at mannen hadde gidd ordre om drapet på kona til ein vaktmann, som er dømd for drapet i Pakistan.

Mannen forklarte at kona måtte ha komme mellom i eit oppgjer fordi han hadde «om nødvendig» bede vaktmannen skyte ein mann som var på besøk hos kona, i beina.

Mindretal

Sidan kravet i lagmannsretten for å dømme nokon for drap krev semje blant fem av dei sju dommarane, fann lagmannsretten ektemannen skuldig i medverknad til grov kroppsskade med døden til følgje, skriv Aftenposten.

Ankedomstolen kom likevel til same resultat som første domstol i spørsmålet om mannen i forbund med to svigerinner hadde planlagt å drepe dei to brørne til kona ved å blande ut heroinen deira. Han er òg dømd for korrupsjon ved at han skal ha prøvd å påverke ein politimann til å stanse etterforskinga av drapet.

– Dette er eit gledeleg resultat for klienten min. Han er letta over at han har vorte frifunnen for drapet på mora til dei to barna sine, som han i tingretten vart dømd for å ha drepe, seier forsvararen til mannen, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Erstatning

66-åringen kom til Noreg i 1976 og er norsk statsborgar, men i 2006 gifta han seg med den andre kvinna i Pakistan. Dei fekk to barn saman.

Mannen må òg betale erstatning og oppreisning til dei to barna han hadde med kvinna, og dessutan til foreldra hennar, på til saman 3,9 millionar kroner.

