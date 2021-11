Valkomiteen foreslår Bollestad som KrF-leiar

innenriks

Det kjem fram i ei pressemelding måndag.

Bollestad har fungert som partileiar etter at Kjell Ingolf Ropstad gjekk av i september.

– Olaug Bollestad er ein veldig dyktig og erfaren politikar med eit stort engasjement for KrF. Ho er fagleg sterk, folkeleg og god på å byggje laget. Eg trur Bollestad vil vere ein samlande og god leiar for KrF i den viktige tida framover, seier Helga Marie Bjerke, som leier valkomiteen.

Valkomiteen foreslår tidlegare utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til den ledige posten som første nestleiar, som Bollestad har hatt. Ingelin Noresjø held fram som andre nestleiar.

Innstillinga frå valkomiteen er einstemmig. Valet skal skje på eit ekstraordinært landsmøte 13. november.

– Eg vil takke for tilliten frå valkomiteen. Viss landsmøtet viser meg den same tilliten, skal eg gjere mitt beste for å byggje KrF saman med resten av leiinga og KrF-laget nasjonalt, regionalt og lokalt. Noreg treng eit sterkt sentrumsparti og eit sterkt KrF, seier Bollestad.

KrF vart kasta ut i ei leiarkrise etter at Aftenposten avslørte at Kjell Ingolf Ropstad i årevis har hatt gratis pendlarbustad frå Stortinget, utan å betale skatt av fordelen.

Ulstein segla opp som ein favoritt til leiarvervet, etter at fleire fylkeslag gav støtte til han. Men seinare gav han sjølv beskjed om at han ikkje ønskte posten.