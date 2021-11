Alle dei sakna truleg funne i Kvam – hjelpemannskapa får stor takk

innenriks

Leitinga har til dels vore vanskeleg etter båtulykka i Tokagjelet i Kvam i Hardanger for snart halvanna veke sidan. Det har vore mykje vatn i elva og glatt og sleipt på land.

Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som vart melde sakna etter at dei vart tekne av straumen i elva om kvelden søndag 24. oktober.

Først seks dagar seinare, laurdag denne helga, fann leitemannskapa ein omkommen person i elva. Søndag vart det gjort eit nytt funn i Movatnet. Tysdag opplyste politiet at det var Ruth Watne som vart funnen laurdag, medan Kjell Arne Pedersen vart funnen søndag.

– Dei pårørande har vorte orienterte om statusen gjennom heile prosessen med søking, sa politistasjonssjef Terje Sperrevik i Kvam på ei pressebrifing tysdag kveld.

Funnen i elva

Der fortalde politiet om det tredje funnet, som vart gjort tysdag.

– Det har vorte gjort søk både i delar av Hardangerfjorden, i Movatnet og elva i Tokagjelet. Vi hadde i dag med dronen til Bergen brannvesen, som gjorde søk i den nedste delen av elva, og i samband med dette vart det gjort funn av ein død person, sa innsatsleiar Svein Valland Laupsa på ein pressekonferanse i Norheimsund tysdag.

Den omkomne vart plukka opp av mannskap frå brannvesenet og send vidare til Bergen for obduksjon og identifisering, opplyste Laupsa.

Takksame ordførarar

Ordførar Torgeir Næss (Ap) i Kvam seier det er fleire tankar som melder seg på ein slik dag.

– Det er medkjensle, det er lette og det er òg takksemd. Vi har stor medkjensle frå heile lokalsamfunnet i Kvam med dei pårørande og heile Askøy-samfunnet. Vi er letta over at alle dei sakna no er funne.

Han seier han er takksam for innsatsen politiet og dei frivillige har lagt ned.

– Vanskeleg uvisse

Også ordførar i Askøy kommune, der dei omkomne budde, uttrykkjer takksemd i ein vanskeleg situasjon.

– Eg vil takke leitemannskapa som har stått på sidan førre helg i eit svært krevjande arbeid. Og eg vil takke Kvam kommune for eit godt samarbeid. Det var godt å få beskjeden om at alle dei tre sakna no er funne, seier ordførar Siv Høgtun i ei pressemelding.

– Det er ei stor påkjenning for dei pårørande å stå i uvissa medan leiteaksjonen går føre seg, og mine tankar går til alle dei som er ramma av denne tragiske hendinga, seier Høgtun.

– Fakta må avklarast

Kvam-ordførar Torgeir Næss meiner det er for tidleg å seie om det skal setjast inn nokre nye tryggingstiltak på staden.

– Ein del fakta om hendingsgangen må avklarast først, og faglege råd må innhentast. Men det er naturleg at dette med tryggleik blir vurdert på eit tidspunkt, og kva som eventuelt kan gjerast viss det kan gjerast noko. Men det er for tidleg å gå inn på no, seier han til Bergens Tidende.