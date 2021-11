Ap-nestor åtvarar Støre: Ikkje gå mot sentrum i politikken

innenriks

Lakmustesten for Ap-Sp-regjeringa er om ho blir sentrum/venstre-regjering, seier Kolberg til NTB.

– Ein må ikkje falle for den politiske freistinga å samarbeide med høgresida, og at det blir eit samla inntrykk. For det kjem vi ikkje til å tole. Sosialdemokratiet toler ikkje å vere eit sentrumsparti. Då blir vi som alle andre parti, seier han med ettertrykk.

– Det er veldig viktig at ein skjønner at basen ligg til venstre og ikkje til høgre eller til sentrum i politikken, og at ein held seg til han. Det vil vere lett dersom vi gjer SV til ein stabil samarbeidspartnar. Det er nøkkelen, seier Kolberg.

Elitedivisjon

Ap-nestoren med fleire tiår i elitedivisjonen til politikken bak seg lanserte tysdag boka «Tillitsmannen», ei 365 sider lang oppsummering av hans politiske virke.

På ein pressekonferanse samanfatta han avgjerda om å skrive bok slik:

– Boka er skriven i kjærleik og takksemd til Det norske Arbeidarparti, sa Kolberg og brukte med vilje det gamle namnet til partiet.

Frå 2001 til 2009 hadde han den mektige posisjonen som partisekretær i Ap.

– Tidlegare meinte eg at å skrive bok ville vere «Youngstorget-forræderi». Men eg har vorte overtydd om at det er sakleg grunn til å fortelje. Dette er bidraget mitt til å kaste lys over Arbeidarpartiets nære historie.

Mista grunnfjellet

Etter katastrofevalet i 2017 kritiserte han sitt eige parti for til liks med sosialdemokratiske parti i Europa å ha bevega seg så langt mot sentrum at dei mista delar av grunnfjellet.

Likevel er han overtydd om at Ap kan nå nye høgder gjennom å reindyrke den sosialdemokratiske profilen. Det må skje ved å tette hola i velferdsordningane som høgresida har skapt, gjennom høgare skattlegging av dei rike og motstand mot privatisering, fastslår han.

– Vi må ikkje selje nasjonale interesser ut av landet, til dømes, som høgresida vil. Eg begrip ikkje korleis dei tenkjer. Og så handlar det om tilstrekkeleg vilje i miljøpolitikken. Det blir den store testen.

– Store forskjellar

I Kolbergs unge år som AUF-medlem var mottoet «land, folk og parti». I den rekkjefølgja.

– Er det som er bra for Arbeidarpartiet, bra for landet?

– Ja. Definitivt.

– Noko av det som er frustrasjonen for meg, er at folk seier at det ikkje er forskjell på partia. Det er veldig forskjell, seier Kolberg, som byrja å jobbe på fabrikk som 15-åring før han tok steget over i politikken.

– Eg ber med meg vissa om at det er forskjell på folk. Det er forklaringa på det sosiale engasjementet mitt, seier han.

Ut mot Jagland

I boka går Kolberg òg hardt ut mot den tidlegare barndomsvennen og partikamerat i Ap, Thorbjørn Jagland, som han meiner øydela for partiet ved sin mistru og einerådige leiing.

Jagland har ikkje vilja la seg intervjue i boka. Den dag i dag snakkar ikkje dei to saman.

– Kvifor ikkje?

– Det er for sårt. Det er oss menneska, veit du. Nokre gonger blir ting for vanskeleg.

