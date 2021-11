Arne Jensen gir seg som generalsekretær i Redaktørforeningen

innenriks

Jensen held fram i foreininga – men som seniorrådgivar i halv stilling.

– Vi ønskjer å takke Arne for stor innsats som generalsekretær og understrekar at stillingsendringa neste sommar skjer på Arnes eige initiativ. Arne har vore ein svært dyktig og prinsipiell forsvarar av ytringsfridom og redaktørrolla, og vi er glade for at han held fram i ei viktig rolle i foreininga, slik at medlemmene våre kan dra nytte av ekspertisen hans i mange fleire år, seier styreleiar Eirik Hoff Lysholm i ei pressemelding.

Sjølv ser han fram til å bruke meir tid på familien, særleg dottera, som nettopp har byrja på skulen.

– Samtidig kan eg bruke erfaringa og ressursane mine på litt andre ting, seier Arne Jensen.

Stillinga som generalsekretær i Norsk Redaktørforening skal lysast ut om kort tid.

Arne Jensen har vore generalsekretær i Norsk Redaktørforening sidan 2013. Frå 2003 til 2013 var han assisterande generalsekretær.

(©NPK)