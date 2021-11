FHI: Sterk auke i RS-tilfelle fører til pressa barneavdelingar

innenriks

Årets sesong for RS-virus har starta uvanleg tidleg. I fleire delar av landet har det vore ein rask auke i talet på positive prøver, skriv Folkehelseinstituttet (FHI)

Fleire barneavdelingar melder om mange innlagde barn og sterkt pressa avdelingar. Delen positive prøver for RS-virus har meir enn dobla seg på to veker, frå 8 prosent i veke 40 til 17 prosent (1.199 påvisingar) i veke 42.

FHI opplyser at det var flest positive prøver i aldersgruppa 0–4 år (771 positive testar i veke 42).

Auken kjem truleg av at det har vore færre luftvegsinfeksjonar under koronarestriksjonane, inkludert RS-virusinfeksjonar, og at det derfor no er mindre immunitet enn normalt i befolkninga og særleg blant små barn.

– Generelt bør terskelen for å kontakte lege vere lågare jo yngre barnet er, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Ho oppmodar foreldre til å kontakte lege ved bekymring for sitt sjuke barn, til dømes på grunn av slappheit, feber, anstrengt pust, tungpust eller når barnet ikkje et.

