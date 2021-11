innenriks

Statens vegvesen opplyser at det er veldig glatt på strekninga og at dei før klokka 7 hadde hatt to trafikkuhell på fjellovergangen.

På grunn av køyreforholda har Vegvesenet mellombels stengt E6 Dovrefjell i Innlandet.

Like før klokka 6.30 velta ein lastebil ved Vålåsjø etter å ha køyrt i grøfta. I tillegg har to andre lastebilar køyrt i kvarandre.

Skadeomfanget er ikkje kjent, men politiet i Innlandet opplyser at det er meldt om éin person med smerter etter ulykkene.

